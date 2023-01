Sanremo 2023, Coma_Cose: «In gara con un brano senza vie di mezzo, che racconta la nostra crisi di coppia»

«Se la prima volta al Festival è stata una scoperta, il ritorno lo viviamo con più tranquillità. Anche se il testo, che descrive la nostra storia, che parla di allontanamento e di un momento fragile che abbiamo vissuto, non è facile da raccontare. L'Ariston resta una sfida». Il duo dei Coma_Cose, coppia in musica e nella vita, formato da Fausto Lama (pseudonimo di Fausto Zanardelli) e California (pseudonimo di Francesca Mesiano), si dicono contenti di tornare in gara al Festival di Sanremo, e lo fanno «con una “fiamma negli occhi” diversa». Il brano si intitola “L’addio”, scritta insieme con i Mamakass, con cui collaborano, e una linea strumentale definita dagli archi di Vittorio Cosma.

SERATA COVER

Nella serata delle cover di venerdì 10 febbraio, i Coma_Cose ospiteranno i Baustelle, con una canzone degli anni ’80, come ha confermato la stessa coppia in gara pubblicando un post su Instagram subito rimosso, in attesa dell’ufficialità dei duetti da parte dello stesso direttore artistico di Amadeus. «Ci piacerebbe invitare - dicono in modo vago - chi ha un percorso affine al nostro».

L’ADDIO

La loro seconda volta sanremese arriva dopo che proprio l’Ariston è stato nel 2021 il trampolino per i Coma_Cose di farsi conoscere a un pubblico più vasto e oltre la nicchia musicale. I meme con le “Fiamme negli occhi” hanno spopolato e il brano è stato tra i più ascoltati di quell’edizione in cui la pandemia era un dato di fatto (in platea all’Ariston non c’era il pubblico, ma i palloncini). “L’Addio” è «un brano diverso, ma è il 100% Coma_Cose. D’altronde siamo imprevedibili». E continuano: «Abbiamo voluto tenerlo fuori dalle tracce del nostro ultimo album, nonostante fosse stato scritto durante la sua stesura (“Un meraviglioso modo di salvarsi”, che sarà ripubblicato il 10 febbraio Sanremo Edition, ndr). Il brano poteva essere scelto per Festival, ma anche no. Abbiamo voluto rischiare. Abbiamo deciso di tenere "L'addio" fuori dal disco anche perché è molto personale. O andava a Sanremo o sarebbe rimasto nel cassetto». Una canzone «senza vie di mezzo» che racconta di un riavvicinamento, di una crisi superata (“L’addio non è una possibilità”, cantano). «Viviamo nell’epoca dell’essere veri. E in questo brano di sincerità ce ne è tanta».

