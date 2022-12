Sanremo 2023, Amadeus: «Solo due donne in gara a Sanremo Giovani? Le quote rosa sono offensive»

di Redazione web

Sanremo deve ancora cominciare e già fioccano le prime polemiche. Polemiche che però non riguardano la categoria big ma Sanremo Giovani. Amadeus sarebbe infatti stato ammonito per aver portato alla finale del contest, solamente due ragazze. Il conduttore: «Non ho mai scelto in base alle quote rosa».

L'indignazione di Amadeus

Amadeus è semplicemente indignato dalle voci che nelle ultime ore lo vedono come protagonista. Il noto e amato conduttore sta preparando la finale di Sanremo Giovani, in onda questa sera, venerdì 16 dicembre, in prima serata su Rai Uno. Durante la conferenza stampa un giornalista ha chiesto il motivo per cui tra i finalisti ci fossero solamente due ragazze.

Amadeus un po' infastidito dalla domanda, ha risposto in questo modo: «Solo due donne su 12 artisti in gara a Sanremo Giovani? Non ho mai scelto il cast in base alle quote rosa, lo trovo offensivo. Va in gara il meglio che ho potuto ascoltare tra i Giovani. E non ho mai pensato di mettere due donne in più, solo per farci dire che siamo bravi».

Fiorello e le sue incursioni

Nonostante l'imbarazzante parentesi che si è verificata in sala stampa, Amadeus ha anche annunciato che Fiorello non sarà del tutto assente dallo show.

Queste le sue parole: «Fiorello ci sarà con le sue incursioni da Viva Rai2! E io farò di tutto per essere con lui, come cercherò di essere presente su tutto, su tutte le radio. In quella settimana so che devo essere presente dappertutto».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 16 Dicembre 2022, 14:50

