Sanremo 2022, Zalone non lascia il segno. Il monologo della Cesarini fa piangere. Papalina spopola

I momenti salienti di seconda serata di Sanremo 2022. Sono tre i momenti da "rivedere" del terzo festival targato Amadeus.

PAPALINA E CRUDELIA – Spopola il Fantasanremo per i fan. La parola magica dopo Sangiovanni la diranno anche le Vibrazioni. E c’è pure chi saluta la zia Mara. Ma a noi spettatori ci tormenta un dubbio: è tutta colpa della chimica se la Rettore si sia trasformata in Crudelia De Mon?

LORENA CESARINI - Il monologo della co-conduttrice comincia rendendo note le frasi degli haters sui social dopo che è stata scelta da Amadeus. I post incriminati recitano: “È arrivata l’extracomunitaria”, “L’hanno chiamata per lavare le scale e annaffiare i fiori”. Il razzismo irrompe a Sanremo. Ma è il razzismo degli imbecilli sui social. Quindi d’accordo che alla Cesarini è stato rovinato il momento più bello della carriera ma piangere e fare contenti gli imbecilli proprio no.

CHECCO ZALONE – Nel primo intervento si fa trovare tra il pubblico in galleria. «Io sto qua tra il mio popolino, non come te che vai a salutare quelli in prima fila» (ogni riferimento a Paola Perego, la compagna di Lucio Presta forse non è casuale). Prende in giro Amadeus «Grazie a nome degli italiani perché ci fai sentire tutti dei geni» ma non lascia il segno. L’impressione è che il palco di Sanremo sia troppo grande per lui. La battuta più divertente è stata quella su Ornella Muti doppiata da Maria De Filippi.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 3 Febbraio 2022, 01:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA