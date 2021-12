​Sanremo 2022: i titoli delle canzoni in gara al Festival. Con la proclamazione dei tre giovani il cast della 72ma edizione è al completo. Pubblico finalmente in sala con i big che hanno svelato in diretta i titoli dei brani che presenteranno il prossimo febbraio. L'unica a non essere presente ma in collegamento è Elisa risultata positiva al Covid.

Le Vibrazioni cantano il brano "Tantissimo"

Dargen D’Amico canta il brano "Dove si balla"

Noemi canta il brano "Ti amo non lo so dire"

La Rappresentante di Lista cantano il brano "Ciao Ciao"

Irama canta il brano "Ovunque sarai"

Highsnob e Hu cantano il brano "Abbi cura di te"

Fabrizio Moro canta il brano "Sei tu"

Giovanni Truppi canta il brano "Tuo padre mia madre Lucia"

Giusy Ferreri canta il brano "Miele"

Mahmood e Blanco cantano il brano "Brividi"

Ditonellapiaga e Donatella Rettore cantano il brano "Chimica"

Rkomi canta il brano "Insuperabile"

Elisa canta il brano "O forse sei tu"

Ana Mena canta il brano "Duecentomila ora"

Gianni Morandi canta il brano "Apri tutte le porte"

Michele Bravi canta il brano "Inverno dei fiori"

Aka 7even canta il brano "Perfetta così"

Achille Lauro canta il brano "Domenica"

Iva Zanicchi canta il brano "Voglio amarti"

Sangiovanni canta il brano "Farfalle"

Massimo Ranieri canta il brano "Lettera al di là del mare"

Emma canta il brano "Ogni volta è così"

Saranno 25 i cantanti in gara al prossimo Festival di Sanremo 2022 dal 1 al 5 febbraio. Durante la Finale di Sanremo Giovani 2022 in programma mercoledì sera su Rai1 e in streaming su RaiPlay, sono stati svelati anche i titoli delle canzoni in gara.

