Sanremo 2022, Tananai al Festival: sexy gadget per il brano in gara "Sesso occasionale"

Lubrificanti e profilattici. Tananai esorcizza e vivacizza il brano presentato al Festival regalando a stampa e addetti ai lavori dei sexy gadget. L’artista milanese (all’anagrafe Alberto Cotta Ramusino), finalista a Sanremo Giovani ed entrato a piede fermo nella kermesse insieme ai “big”, è in gara con “Sesso Occasionale” brano scritto e composto a otto mani con Davide Simonetta, Paolo Antonacci e Alessandro Raina.

Sanremo, gli ascolti della serata cover: 11,3 milioni e 60,5% di share. Stracciati i numeri del 2021

In copertina? Restando in tema, l’immagine di un condom arancione. «“Sesso occasionale” in realtà non parla del sesso occasionale. - racconta in modo simpatico Tananai, che dall’elettronica approda all’urban pop collaborando anche con Fedez, Calcutta e Jovanotti - È un racconto d’amore d’altri tempi, quasi arcaico: “Troviamoci una casa e non finiamoci più nel sesso occasionale”. È il guardare negli occhi l’altra persona e dichiararsi pronto a lasciare da parte l’involucro da ragazzo dissoluto per mostrare e donare la propria anima antica». Dal 25 febbraio uscirà in edizione limitata autografata e baciata un LP 7”/45 giri con i brani sanremesi, “Sesso occasionale” e la cover “Comincia tu” (di Raffaella Carrà) feat. Rosa Chemical.

Ultimo aggiornamento: Sabato 5 Febbraio 2022, 14:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA