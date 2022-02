Sanremo 2022, la scaletta quarta serata: l'ordine di esibizione dei cantanti con le cover. Conduttrice ​Maria Chiara Giannetta

Sanremo 2022, la scaletta della quarta sera: sono in programma le cover e i duetti. L'ordine di esibizione dei cantanti: apriranno Noemi, Giovanni Truppi (con Vinicio Capossela) e Yuman (con Rita Marcotulli), mentre a fine serata sarà il turno di Giusy Ferreri (con Andy dei Blu Vertigo), Fabrizio Moro e Tananai (con Rosa Chemical). L'ordine di esibizione è stato reso noto dall'ufficio stampa Rai a poche ore dall'inizio della quarta serata del Festival, che vedrà sul palco dell'Ariston Amadeus insieme a Maria Chiara Giannetta. Lino Guanciale è l'ospite di questa sera. In collegamento dalla nave Costa Toscana con Fabio Rovazzi e Orietta Berti: Pinguini Tattici Nucleari.

LA SCALETTA DELLA QUARTA SERATA DI SANREMO 2022

La scaletta ufficiale della quarta serata di Sanremo 2022 di oggi venerdì 4 febbraio.. Quella che segue è la lista dei cantanti in ordine di uscita con gli "ospiti" con i quali daranno vita ai duetti delle canzoni cover.

1° Cantante – NOEMI

2° Cantante – GIOVANNI TRUPPI con Vinicio Capossela

3° Cantante – YUMAN con Rita Marcotulli

4° Cantante – LE VIBRAZIONI con Sophie and The Giants

5° Cantante – SANGIOVANNI con Fiorella Mannoia

6° Cantante – EMMA con Francesca Michielin

7° Cantante – GIANNI MORANDI con MOUSSE T.

8° Cantante – ELISA

9° Cantante – ACHILLE LAURO con Loredana Bertè

10° Cantante – MATTEO ROMANO con Malika Ayane

11° Cantante – IRAMA con Gianluca Grignani

12° Cantante – DITONELLAPIAGA e RETTORE

13° Cantante – IVA ZANICCHI

14° Cantante – ANA MENA con Rocco Hunt

15° Cantante – LA RAPPRESENTANTE DI LISTA con Cosmo,

Margherita Vicario e Ginevra

16° Cantante – MASSIMO RANIERI con Nek

17° Cantante – MICHELE BRAVI

18° Cantante – MAHMOOD&BLANCO

19° Cantante – RKOMI con Calibro 35

20° Cantante – AKA 7EVEN con ARISA

21° Cantante – HIGHSNOB & HU Con Mr. Rain

22° Cantante – DARGEN D’AMICO

23° Cantante – GIUSY FERRERI con Andy dei Bluvertigo

24° Cantante – FABRIZIO MORO

25° Cantante – TANANAI con Rosa Chemical

SCALETTA QUARTA SERATA SANREMO 2022: LA CONDUTTRICE MARIA CHIARA GIANNETTA

Maria Chiara Giannetta farà il suo esordio sul Palco di Sanremo 2022 come conduttrice in occasione di questa quarta serata del Festival. La decisione di Amadeus di averla al suo fianco all'Ariston è giunta dopo che l'attrice, protagonista della fiction Blanca, la serie tratta dai romanzi di Patrizia Rinaldi, dove interpreta Blanca Ferrando, una giovane non vedente esperta di decodage, che diventa consulente della polizia.

SCALETTA QUARTA SERATA SANREMO 2022: GLI OSPITI

Anche nella quarta sera di Sanremo 2022 ci saranno alcuni ospiti importanti ad alternarsi sul palco del Teatro Ariston e non solo. Infatti, come oramai d'abitudine, Amadeus si collegherà con Fabio Rovazzi e Orietta Berti dalla nave Costa Toscana per ascoltare la performance dei Pinguini Tattici Nucleari, anche loro concorrenti di uno dei Festival targati Amadeus.

Oltre a loro sul Palco del Festival è atteso Lino Guanciale, attore noto e amato dal grande pubblico soprattutto per il ruoli che ha recitato in alcune fiction. E infatti l'attore è atteso al Festival per lanciare le prossime fictionr Rai di cui sarà protagonista: "Noi", rivisitazione della serie evento in America “This is Us”, e "Sopravvissuti".

Jovanotti è a Sanremo. E in molti assicurano che sarà sul palco dell'Ariston per affiancare Gianni Morandi nel momento in cui il cantante in gara si esibirà questa sera. Jovanotti è un amico storico di Amadeus, come Fiorello, anche se fino ad oggi non si è mai palesato in una delle edizioni firmate dall'attuale direttore artistico. Jovanotti, secondo alcune voci raccolte, potrebbe anche rimanere da solo sul palco per esibirsi da solo dopo aver accompagnato Morandi. Ricordiamo che Jovanotti è l'autore della canzone con cui il "Gianni Nazionale" è in gara.

