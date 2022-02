Sanremo 2022, Sangiovanni anticipa la primavera con un look total pink by Diesel

Seconda serata di Sanremo 2022, si ricomincia con Sangiovanni e con il brano Farfalle, una canzone che si ritrova nel look total pink del cantante, disegnato in esclusiva da Glenn Martens per Diesel. Dal palco di Amici a quello dell'Ariston, l'artista 19enne al suo debutto al Festival porta una ventata di energia con un outfit in seta cangiante, «una boccata d'aria» per dirla con le sue parole.

Leggi anche > La scaletta della seconda serata di Sanremo 2022: i cantanti, gli ospiti, Checco Zalone. Lorena Cesarini è la conduttrice di oggi

Sangiovanni a Sanremo 2022.

Sul green carpet di lunedì, una passerella di erba e fiori all'insegna della sostenibilità, Sangiovanni aveva sfoggiato un outfit effetto metallizzato firmato Diesel con giacca argento, pantaloni lucidi e scarpe nere.

Leggi anche > Le pagelle della seconda serata di Sanremo 2022: i voti ai cantanti

In quell'occasione non era sfuggita la romantica dedica alla fidanzata Giulia Stabile: una collana sparkling con il nome della sua bella, nata e cresciuta all'interno del talent di Maria De Filippi, proprio come lui. Lo stesso dettaglio portato stasera sul palco dell'Ariston. Il portafortuna di questa edizione?

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 2 Febbraio 2022, 21:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA