Sanremo 2022, il piano B in caso di positività al Covid? La risposta di Antonella Clerici

Sanremo 2022 sta per iniziare e tutti gli occhi sono puntati sui suoi protagonisti. Antonella Clerici commenta l'ipotesi del piano B e risponde alle voci che la vorrebbero sul palco del Teatro Ariston al posto di Amadeus in caso di positività al Covid. Anche questa edizione della kermesse sarà segnata dalla pandemia e si è parlato di un regolamento in caso lo staff e i cantanti risultino contagiati.

Sanremo 2022, la risposta di Antonella Clerici

«Il piano B è pronto. Secondo TvBlog, sono arrivati a Sanremo Antonella Clerici e il regista Fabrizio Guttuso Alaimo per sostituire Amadeus e Stefano Vicario in caso di positività al covid19. Questa settimana "È Sempre Mezzogiorno" andrà in onda registrato», si legge su Twitter, dove si dà scontata la registrazione del programma di Clerici.

Ma no tesoro! Solo Guttuso😀io sempre in diretta a @MezzogiornoRai1 😘 — Antonella Clerici (@antoclerici) January 31, 2022

La conduttrice risponde proprio al tweet smentendo il piano B. «Ma no tesoro! Solo Guttuso. Io sempre in diretta a "È Sempre Mezzogiorno".

Ultimo aggiornamento: Lunedì 31 Gennaio 2022, 13:37

