Sanremo 2022, Paola Ferrari: «Come la nazionale agli Europei». Monica Maggioni premia la determinazione di Amadeus

Amadeus come la Nazionale di Mancini. Ascolti boom e vittoria finale per il Festival di Sanremo 2022. Il parere di Paola Ferrari, la conduttrice azzurra di RaiSport e di Monica Maggioni, la direttrice del Tg1, entrambe conquistate dal Festival di Amadeus.

PAOLA FERRARI

«Il successo di questo Festival mi ha ricordato il trionfo della Nazionale azzurra agli Europei. Amadeus ha fatto un botto di ascolti e ora lo aspettiamo al quarto Sanremo. Quest’anno va sottolineato come Amadeus si sia anche liberato dalla dipendenza di Fiorello, dimostrando che al successo non c’è arrivato solo in coppia ma che può farcela anche da solo. Benissimo tra i giovani, grazie al mix delle scelte musicali. I miei preferiti? La Rappresentante di Lista è quella che mi ha divertito di più, per l’imprevedibilità e quel briciolo di follia. Mi è piaciuta tantissimo Emma e con mia figlia abbiamo fatto il tifo anche per Sangiovanni».

MONICA MAGGIONI

«Festival bellissimo. È dentro il Paese perché ha dato spazio a tutti. Amadeus ha fatto cose straordinarie dimostrando che con la determinazione e facendo tanta fatica si può arrivare in cima al traguardo. I cantanti? Mi hanno intenerito moltissimo Mahmood & Blanco. E che dire di Morandi e Jovanotti…».

