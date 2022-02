Sanremo 2022, Orietta Berti al Festival: maxi cappello come Rose di Titanic

La regina è tornata a Sanremo 2022. Dopo il successo della scorsa estate al fianco di Achille Lauro e Fedez con il tormentone Mille, Orietta Berti è più orientata sugli -enta che sugli -anta. Lo si vede nei look scelti per queste prime due serate di Festival.

Dopo l'apparizione tutta rose e spine di ieri, con aculei in stile Pokemon, l’Usignolo di Cavriago torna sulla barca dell'Ariston insieme a Fabio Rovazzi con tunica e mantello animalier tono su tono, guanti verdi e maxi cappello di gusto ottocentesco. Una mise che strizza l'occhio un po' a Eliza Doolittle di My Fair Lady e un po' a Rose di Titanic.

Eppure l'ispirazione è Via col vento, parola della cantante, seguita dallo stylist Nicolò Cerioni. Lo stesso dei Maneskin e di Achille Lauro, per intenderci. «Tanto di cappello, tanto di mantello» puntualizza Orietta Berti. L'autoironia non le manca e forse è proprio questo il suo segreto.

