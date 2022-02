Da Sanremo 2022 a Sanremo 1986: Noemi come Anna Oxa

Entrambe cantanti, entrambe in gara a Sanremo, entrambe con lo stesso outfit. Noemi, in gara al festival della canzone italiana 2022, ha sfoggiato un abito lungo nero con il ventre scoperto che accentua il suo fisico scolpito e filiforme. Un look che non è passato inosservato. «Vestito di Noemi citazione di Anna Oxa con E' tutto un attimo, nel Sanremo 1986» scrive la blogger Daniela Collu.

Vestito di Noemi citazione di Anna Oxa con È tutto un attimo nel Sanremo 1986 #sanremo2022 pic.twitter.com/lVpRkEAhTf — Daniela Collu (@stazzitta) February 4, 2022

Collu ha pubblicato una foto di Anna Oxa, durante la partecipazione al festival di Sanremo 1986, vestita con un abito molto simile a quello di Noemi.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 4 Febbraio 2022, 01:59

