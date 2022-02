Sanremo 2022, perché Mahmood e Blanco hanno portato sul palco due biciclette di diamanti

Non solo brividi, ma anche diamanti per Mahmood e Blanco, che si sono esibiti parcheggiando letteralmente due biciclette preziose e scintillanti. L'entrata con sorpresa era stata annunciata e ha stupito i telespettatori, che già si erano abituati a gesti insoliti a causa del Fantasanremo. In questa scelta, tuttavia, il gioco non c'entra. Ecco perché i vincitori del festival hanno portato le biciclette di diamanti sul palcoscenico dell'Ariston.

Perché Blanco e Mahmood hanno portato le biciclette di cristalli sul palco

Le telecamere hanno inquadrato Blanco e Mahmood mentre spingevano le loro bici di diamanti (realizzate con cristalli Swarovski) che compaiono anche nel videoclip di "Brividi" girato ad Amsterdam. La presenza delle biciclette è legata proprio al testo della canzone vincitrice.

Nella strofa iniziale Mahmood canta: «Ho sognato di volare con te su una bici di diamanti». Il brand Swarovski, che ha firmato anche diversi orecchini di cristalli indossati da Mahmood a Sanremo, ha creato anche le biciclette.

