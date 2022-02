Sanremo 2022, Lorena Cesarini e la lezione antirazzista in look Valentino: il suo monologo tra le lacrime

Dopo Ornella Muti è la volta di Lorena Cesarini. Per la seconda serata del Festival di Sanremo 2022, l'attrice italo-senegalese sceglie un raffinatissimo abito in crêpe couture nude della maison Valentino, che le dona una silhoutte fluida e slanciata.

Lorena Cesarini a Sanremo 2022.

Al suo esordio da co-conduttrice, l'attrice di Suburra seduce avvolta in un long dress con ricamo all over e perle tubulari, tutte giocate sulle tonalità del rosa, a esaltare il suo incarnato.

Nei giorni scorsi proprio il colore della sua pelle l'aveva vista al centro di alcune invettive razziste sui social. Polemiche a cui Lorena Cesarini risponde, non senza emozionarsi, durante il suo monologo iniziale, prima di commuoversi leggendo un passo de Il razzismo spiegato a mia figlia di Tahar Ben Jelloun.

Stamattina in conferenza stampa ha promesso di portare tanto divertimento ed energia sul palco dell'Ariston. «Spero di non deludervi e vi prometto che vi darò la mia energia e la mia spontaneità - ha scritto in un post pubblicato sul suo profilo Instagram -. Sono grata alla vita che mi fa vivere come se fossi in un sogno e ringrazio tutte le persone che credono in me e che mi permettono di realizzare i miei sogni più grandi... soprattutto il grazie più grande va ad Amadeus per questa possibilità e per la fiducia che ha in me». Per quello che abbiamo visto finora, sembra avere le carte in regola per riuscirci. Speriamo che l'emozione non le giochi brutti scherzi.

