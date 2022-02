Sanremo 2022, la Rappresentante di Lista effetto sugar candy: l'abito rosa shocking del Festival

Alla quinta serata di Sanremo 2022 ci sembrava ormai di avere visto tutto. E invece La Rappresentante di Lista colpisce ancora. Stavolta Veronica Lucchesi sceglie un abitino bianco tutto fiori e crinolina un po' da scolaretta e un po' da bambola sugar candy.

Leggi anche > Sanremo 2022, diretta della serata finale: Inno di Mameli. Arriva Sabrina Ferilli. Super ospite Marco Mengoni, incognita Fiorello

La Rappresentante di Lista a Sanremo 2022. LaPresse.

Il mini dress Moschino finisce là dove iniziano gli stivaloni tutta coscia con laccetti rosa sul davanti. La suggestione è quella delle ballerine di can-can del Moulin Rouge, anche se la lunghezza della calzatura, rafforzata dal plateau, è davvero estrema. Completa il look la consueta coroncina da principessa, già vista in tutte le sue altre esibizioni al Festival.

En pendant con la Lucchesi, Dario Mangiaracina sfoggia un frac rosa shocking damascato in tinta con i capelli e con i mocassini. Tocco d'artista la fascia bianca Miss The End, un gioco di parole per dire che sentiranno la mancanza dell'Ariston. Non è ancora chiaro se la cosa sia reciproca. Ciao, ciao.

Ultimo aggiornamento: Sabato 5 Febbraio 2022, 23:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA