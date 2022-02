Jovanotti e l'invito ai follower: «Votiamo Gianni Morandi!» POST

Ultima serata del Festival di Sanremo 2022. La corsa al televoto per eleggere il vincitore tra i 25 cantanti in gara, è cominciata e, tra i big, c'è chi ha ricevuto un supporto "pesante". Jovanotti, ospite a sopresa della quarta serata e autore del brano di Morandi, "Apri tutte le porte", pochi minuti fa ha scritto un post su Instagram raccontando com'è nata la collaborazione con Gianni e spronando il pubblico a votarlo. «Stasera Gianni è in finale e se la gioca per il podio, una cosa che pochi giorni pensavamo improbabile sebbene fossimo felici di partecipare perché #apritutteleporte. L'abbiamo amata da subito di un amore che è sempre cresciuto. È una canzone pop circondata di entusiasmo e del lavoro di una squadra di gente appassionata, gente dì qualità. Oggi ne siamo pazzi perché la sentiamo entrare nella vita di molte persone. Quindi…stasera…ultima serata del festival…Votiamo Morandi!!!!!! forza grande Gianni sei tutti noi! e grazie per questa bellissima esperienza!».

«Questa è stata un'edizione bella, con molto bei pezzi in gara e un ottimo cast di artisti. Gianni Morandi e io all'inizio di settembre ci siamo parlati e da quella telefonata è nata l'idea di presentare una canzone ad Amadeus scritta da me e cantata da lui. Mi sono messo al lavoro e con l'aiuto di Riccardo Onori abbiamo sviluppato un provino che avevo fatto in aprile e che era li in attesa. Per farla breve, a dicembre abbiamo saputo che #gogiannigo era stato ammesso alla gara. Da quel momento una fila di cose belle si sono succedute, una decisiva è stata la disponibilità di Mousse T a produrre il pezzo (un colosso del sound, un vero maestro della consolle e della musica da ballo oltre che musicista coi fiocchi)».

