Sanremo 2022, Jennifer Lopez come super ospite?

Jennifer Lopez in corsa come super ospite al Festival di Sanremo 2022. Si rincorrono da giorni le voci sulla possibilità di avere la diva all'Ariston tra i pro, l'uscita dell'ultimo film della star proprio a febbraio, e i contro, l'andamento della pandemia. Sanremo comunque chiama JLo. Il festival - a quanto apprende l'Adnkronos - ha iniziato fin dalle trasferte italiane dell'attrice di questa estate a 'corteggiare' la star.

Leggi anche > Raffaella Carrà, la rivelazione di Malgioglio a Oggi è un altro Giorno: «L'ultima telefonata prima di morire, cosa mi ha detto»

A favore di un passaggio festivaliero di Jennifer Lopez gioca l'uscita pochi giorni dopo Sanremo 2022 di 'Marry Me - Sposami', la nuova commedia in cui JLo sposa Owen Wilson. Il film avrà un'anteprima nel giorno di San Valentino, il 14 febbraio, e poi sarà in tutte le sale dal 17 febbraio. Ma sembra che a complicare le trattative, iniziate durante le vacanze italiane dei Bennifer (Ben Affleck e Jennifer Lopez) e il loro approdo alla Mostra del Cinema di Venezia, siano ancora una volta i protocolli e i timori legati all'andamento dei contagi da Covid.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 10 Gennaio 2022, 22:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA