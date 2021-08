Sanremo 2022, Ibrahimovic chiama Amadeus: ​«Ti devo salvare anche l'anno prossimo?», l'indizio sui social. Il gioiello del Milan ha postato sul suo account Instagram il video della sua rocambolesca avventura in moto avuta la scorsa edizione per arrivare in tempo all'Ariston.

Leggi anche > Eurovision 2022 è corsa a cinque: Milano, Bologna, Rimini, Pesaro e Torino. Roma esclusa

In attesa di scoprire chi affiancherà Amadeus nella prossima edizione del Festival di Sanremo 2022, c'è un candidato speciale che sembra farsi avanti.

Zlatan Ibrahimovic ha postato sul suo account Instagram il video in cui ricorda l'avventura-disavventura, con un passaggio in moto per "dribblare" il traffico bloccato in autostrada da un incidente, vissuta dal calciatore svedese per arrivare in tempo al teatro Ariston.

Il video è accompagnato dalla frase sibillina: «Ti devo salvare anche l'anno prossimo?». Indizio o una proposta?

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 25 Agosto 2021, 18:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA