Sanremo 2022, Gianni Morandi e Jovanotti inseparabili prima della gara: «Siamo pronti»

«Sto ricaricando le batterie…» scrive Gianni Morandi su Instagram, dove pubblica un video in cui compare accanto all'amico, nonchè autore della canzone che porterà al Festival di Sanremo, Jovanotti. «Sei pronto per Sanremo?» chiede Jovanotti a Gianni. «Abbastanza.... sì, sono pronto!» risponde con tenacia Morandi. «Anche io! per fare il tifo!» replica Lorenzo Cherubini sorridendo.

I due cantautori hanno già collaborato la scorsa estate, cantando il singolo di successo "L'Allegria" e, ora, Gianni Calcherà il palco dell'Ariston con il brano “Apri tutte le porte”. Countdown per la 72^ edizione del Festival.

