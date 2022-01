Sanremo 2022, Fiorello arriva e "gela" Amadeus: «Martedì parto, ho l'inaugurazione di una serra...»

Fiorello sarà con Amadeus sul palco di Sanremo 2022. Ad annunciare la presenza dello showman proprio il conduttore con un divertente video dal suo account Instagram, dove Fiorello apre la porta della camera d'albergo in cui alloggia con dei bigodini rosa in testa.

Sanremo 2022, Fiorello arriva al Festival

Fiorello sarà con Amadeus sul palco di Sanremo 2022, a dare la notizia proprio il conduttore con un post su Instagram. Nel video condiviso Amadeus si aggira per l’albergo in cui alloggia in cerca del suo "compare": «TG1… Terzo giorno, terzo tentativo.. Vediamo se in camera c’è qualcuno… Mi hanno detto che Fiorello è a Sanremo ma io non l’ho ancora visto, speriamo che non sia un sosia o un abbaglio, ma che sia veramente lui… E’ l’ultimo tentativo».

Amadeus bussa con forza e ripetutamente sulla porta di una camera, quando si sente una voce gridare infastidita «Chi è!?». Poco dopo la porta si apre e sull’uscio appare Fiorello con in testa dei bigodini rosa: «Ma allora è vero che….- esclama Amadeus dopo una fragorosa risata – Che sei qui, allora facciamo Sanremo insieme? E’ un mese che ti aspetto!». Fiorello chiede con precisione il giorno in cui inizia lo show viene a sapere che cade di martedì: «Dopodomani.. – risponde lo showman – Porca miseria… Io devo partite.. Ma non le puoi dire prima le cose.. Vai al TG1 a dirle… Dai che ho l’inaugurazione di una sera e devo andare.. Vattene fammi preparare!».

Il teatrino di Fiorello va avanti, ma ormai Amadeus non lo ascolta più e si limita a gridare: «Sono felice che tu sia qui… E’ arrivato!!!!»

