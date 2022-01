Sanremo 2022: Fiorello sarà al Festival. Lo dice Vespa ad Amadeus

Amadeus è intervenuto a Porta a Porta in una finestra flash nella quale Bruno Vespa l'ha presentato come "l'unico presidente eletto". E di questi tempi non è poco. L'anchorman di Rai1 - dopo aver rassicurato il direttore artistico di Sanremo 2020 che non ci saranno irruzioni quirinalizie durante il Festival, «si chiude prima» ha detto Vespa (una previsione un po' audace ha sottolineato Monica Maggioni al termine del collegamento) - ha incalzato Amadeus con la domanda che tutti si chiedono in questi giorni: Fiorello ci sarà o no al Festival?

Il direttore artistico ha risposto con la solita storiella della camera prenotata a fianco alla sua ma che continua a essere vuota. «Ogni mattina busso alla porta ma non risponde nessuno - ha detto Amadeus - spero che all'inizio del Festival qualcuno mi possa aprire la porta».

A quel punto ci ha pensato Vespa, da cronista doc, a rassicurare il pubblico: «Diamo conferma che ci sarà pure Fiorello!» ha detto. Evviva Vespa, lo scoop è suo.

