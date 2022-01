Vincitore Sanremo 2022: favoriti Elisa e il duo Blanco-Mahmood. Ecco il Festival secondo i bookmaker

Sanremo 2022: dal look di Amadeus ai favoriti Elisa e il duo Blanco - Mahmood ecco il Festival secondo i bookmaker. A pochissime ore dall'inizio della 72ma edizione della kermesse sanreme, i bookie italiani si scatenano e puntano non solo sulle quote classiche dedicate al vincitori, ma anche su quelle più "spettacolari".

Vecchia guardia contro nuove generazioni, talent versus fenomeni virali: è una sfida nella sfida quella che si apre domani sera in occasione del Festival di Sanremo 2022, targato Amadeus per la teza volta di fila.

LE QUOTE SUL VINCITORE DI SANREMO 2022

Gli esperti di Stanleybet.it prevedono una lotta serrata per il primo posto: Elisa, che torna a Sanremo per la prima volta dopo il lontano successo del 2001 e presenta il pezzo “O forse sei tu”, è data a 4,50, ma dovrà vedersela, a pari quota, con l’inedita coppia formata da Mahmood (che ha vinto Sanremo nel 2019) e Blanco, con il loro “Brividi”.



Dopo la vittoria nel 2012, anche Emma è a caccia del bis a quota 8,00, seguita da La Rappresentante di lista a 9,00 e da una delle rivelazioni del panorama musicale italiano degli ultimi mesi, Sangiovanni con il suo “Farfalle”, a 10.



Chi non teme la gara ma è pronto a salire sul palco per regalare una delle sue performance migliori è senza dubbio Achille Lauro a quota 12, come Irama e Rkomi. Tra i 12 big che si esibiranno nella serata del 1° febbraio ci sono Massimo Ranieri con “Lettera al di là del mare” e Dargen D’Amico con “Dove si balla”: generazioni diverse, ma identica quota, 15.



Doppia cifra anche per Fabrizio Moro (18), Michele Bravi e Noemi (entrambi a 20), Ditonellapiaga feat Rettore (25), Gianni Morandi e Aka7even (anche per loro stessa quota, a 28). Nella parte più bassa della classifica di Stanleybet.it troviamo Le Vibrazioni e Giovani Truppi a 33, seguiti da Ana Mena e Highsnob e Hu a 40. In coda a sorpresa Giusy Ferreri, il cui successo pagherebbe 50 volte la posta. Chiude la classifica Iva Zanicchi, a 75.

IL LOOK DI AMADEUS

Non solo cantanti, comunque. Snai si occupa anche della conduzione, con una scommessa speciale su Amadeus: all’entrata in scena indosserà papillon o cravatta? I precedenti degli ultimi due anni parlano chiaro in favore del papillon, che è infatti anche la prima scelta, a quota 1,25. Una virata a sorpresa sulla cravatta vale 4 volte la posta.

SHARE PRIMA SERATA - E' MANESKIN MANIA



Dopo la vittoria dello scorso anno, i Maneskin tornano sul palco di Sanremo come superospiti della prima serata della 72esima edizione: tutto quello che toccano diventa oro ma per i bookmaker il loro ritorno a Sanremo, come evidenzia agipronews, non basterà a far impennare gli ascolti. Per gli analisti Sisal superare il 49,5% di share vale 2 volte la scommessa, restare sotto è la possibilità più probabile a 1,72 (lo scorso anno lo share della prima serata raggiunse il 46,4%).

LE PREFERENZE DEGLI SCOMMETTITORI



Testa a testa in quota e nelle preferenze degli scommettitori. La sfida tra Elisa e Mahmood e Blanco al Festival di Sanremo prosegue alla vigilia della prima serata, con la cantautrice che si conferma in vantaggio su Planetwin365 a quota 4,20, ma al secondo posto nelle giocate effettuate finora, con il 14% delle preferenze. Mahmood e Blanco in questo caso svettano con il 17% delle scommesse, con un’offerta leggermente più alta in tabellone (4,30). Rimane comunque ampio margine per il recupero degli altri concorrenti: tra i più scelti finora figurano Sangiovanni e Achille Lauro con il 9% ciascuno , con La Rappresentante di Lista subito dietro con l’8% .

Ultimo aggiornamento: Lunedì 31 Gennaio 2022, 20:13

