Sanremo 2022, Emma e Francesca Michielin duo esplosivo in "Baby One more time". Fan in delirio

Duo esplosivo sul palco dell'Ariston: Emma e Francesca Michielin. A Sanremo 2022, per la serata dei duetti, le due cantanti, e amiche, hanno scelto il brano "Baby One more time" di Britney Spears. Movimenti in sincrono, a destra, poi sinistra, hanno reso l'interpretazione originale e musicalmente precisa. Era il duetto più atteso della serata, dopo l'annuncio della canzone scelta, sui social è scattato il countdown. «Baby one more time anni 80 è tornato» si legge sui social.

Su Twitter impazzano i commenti : «Uno dei duetti che resterà nella storia di Sanremo» si legge, oppure: «Che spettacolo». E ancora, photoshop di Emma sui video clip della Spears: risultato perfetto.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 4 Febbraio 2022, 22:04

