Sanremo 2022, classifica finale stravolta sui social: su TikTok il podio a sorpresa

Sanremo 2022 è appena terminato, ma per i cantanti in gara e i loro brani l'avventura è appena iniziata. Sui social, come da tradizione, non si parla d'altro. Performance, look e canzoni. Il Festival della Canzone italiana si gode una popolarità mai così alta negli ultimi anni. Ma, una volta chiuso il televoto, l'indice di gradimento delle canzoni sembra non rispecchiare la classifica finale letta da Amdeus. TikTok e Spotify hanno reso noti i podi dei brani più scaricati dopo la finale di Sanremo e le sorprese non mancano di certo.

Il palco dell'Ariston, si sa, è un trampolino di lancio per artisti emergenti, ma anche in grado di rilanciare le carriere di veterani della musica italiana. E sul podio ufficiale di Sanremo, alla fine, entrambe le categorie hanno trovato spazio. Tre generazioni a confronto che hanno visto primeggiare le «nuova leva» della musica italiana, con il duo Mahmood e Blanco, agli esordi in coppia. Sul secondo gradino del podio è finita Elisa, mentre la medaglia di bronzo è finita al collo di un «sempreverde» Gianni Morandi.

Ma nell'epoca dei social il televoto di Sanremo sembra non rispecchiare l'indice di gradimento del grande pubblico. TikTok ha reso noto, infatti, il podio dei tre brani di Sanremo più popolari. E le soprese non mancano. Al primo posto si conferma il duo Mahmood e Blanco che con «Brividi» hanno conquistato tutti, anche il pubblico di TikTok.

Ma i due terzi restanti del podio sono stati completamente stravolti. Non più Elisa e Gianni Morandi, ma Ana Mena e La Rappresentate di Lista. A stupire maggiormente è proprio Ana Mena che nella classifica ufficiale si è piazzata solo al 24esimo posto. Un penultimo posto nella lista di gradimento che l'ha vista prevalere solo su Tananai. Mentre sul celebre social Ana Mena ha ribaltato la classifica di gradimento scippando il secondo posto a Elisa.

Ma a sbalordire su TikTok è anche il trionfo assoluto per La Rappresentante di Lista con un eclatante +2257,86% di follower in più. Sono centinaia i video con la canzone e soprattutto il balletto mostrato sul palco. Lo fanno i Teletubbies e migliaia di persone comuni davanti allo specchio e in strada. Il successo social di La Rappresentante di Lista è trasversale. Su Instagram, ad esempio, usa il brano anche Paolo Sorrentino per un finale genialmente alternativo di «È stata la mano di Dio».

Per Ana Mena e La Rappresentate di Lista, quindi, il successo sta arrivando lo stesso, nonostante a Sanremo il gradimento non sia stato dei migliori...

