Sanremo 2022: i bookmaker puntano su Amadeus anche per il 2023. «È ovvio che ci ho pensato: sarebbe una cosa nuova, quattro festival consecutivi», il direttore di Rai Uno, Stefano Coletta lo sogna, i bookie ci pensano sul serio e si danno da fare.

A poche ore dalla finalissima del Festival di Sanremo 2022, il risultato senza precedenti della quarta serata (60,5% di share, il migliore di questa edizione) convincono gli analisti Snai a proporre Amadeus anche per il prossimo anno. Il poker del conduttore è offerto a 2,50.

Per quanto riguarda la gara questa sera verrà eletto il vincitore di Sanremo 2022 e l'arrivo a sorpresa di Jovanotti e la performance con Gianni Morandi hanno fatto cambiare idea ai bookmaker:ora il cantante di Monghidoro potrebbe essere la vera spina nel fianco di Mahmood e Blanco.

Per gli analisti di Stanleybet.it vincitori di questa edizione sono Mahmood e Blanco a 1,40, mentre crolla la quota di Gianni Morandi che passa da 8,00 a 4,00. Si impennano verso l’alto le quote di Elisa (da 3,50 a 5,00) ed Emma che ora vale 20. Doppia cifra anche per Irama e Sngiovanni rispettivamente a 10 e 13.

Unanime invece la valutazione degli analisti sull'ultimo in classifica: sia Snai che Planetwin365, rileva agipronews, danno a quota 100,00 Iva Zanicchi, Giovanni Truppi e Rkomi, mentre da 120,00 a 150,00 si sono Highsnob e Hu, Giusy Ferreri e Le Vibrazioni. Chiude a 200,00 il terzetto formato da Yuman, Tananai e Ana Mena.

Cambio di quota anche per quanto riguarda il premio della critica: resta sempre una sfida "campana", ma ora è Massimo Ranieri ad essere premiato da Stanleybet.it con la quota rasoterra di 1,30, mentre Giovanni Truppi passa a 3,50.

