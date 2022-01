Sanremo 2022, Amadeus al Tg1: «Ecco quali cantanti si esibiranno martedì e mercoledì»

Ancora pochi giorni all'inizio della 72^ edizione del Festival di Sanremo 2022. Amadeus, in diretta al TG1, ha svelato la divisione dei big in gara che si esibiranno in parte durante la prima serata e, i restanti, durante la seconda.

I 12 big che canteranno nella serata del 1° febbraio sono: Gianni Morandi "Apri tutte le porte", Noemi “Ti amo non lo so dire”, La rappresentante di lista “Ciao Ciao", Yuman “Ora e qui”, Giusy Ferreri “Miele”, Dargen D'amico “Dove si balla”, Achille Lauro e Gospel Choir “Domenica", Rkomi “Insuperabile”, Mamhood e Blanco “Brividi”, Michele Bravi “Inverno dei fiori”, Ana Mena “Duecentomila ore”, Massimo Ranieri “Lettera al di là del mare”.

Leggi anche > Sanremo 2022, le canzoni, i cantanti big, le conduttrici: tutto quello che c'è da sapere sul Festival di Amadeus

Nella serata di martedì 2 febbraio, invece, si esibiranno 13 big: Elisa "O forse sei tu", Sangiovanni "Farfalle", Giovanni Truppi "Tuo padre, mia madre, Lucia", le Vibrazioni "Tantissimo", Ditonellapiaga con Donatella Rettore "Chimica", Fabrizio Moro "Sei tu", Irama "Ovunque sarai", Aka7even "Perfetta così", Tananai "Sesso occasionale", Matteo Romano "Virale", Emma "Ogni volta è così", Highsnob e Hu "Abbi cura di te", Iva Zanicchi "Voglio amarti".

Ultimo aggiornamento: Domenica 30 Gennaio 2022, 21:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA