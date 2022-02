Sanremo 2022, dopo il Festival dei record la Rai già pensa all'“Ama 4”

Il triplete è una sensazione particolare. Dopo Mourinho anche Amadeus lo assapora e si gode il trionfo del Festival della gioia, dell'amicizia e del record di ascolti. «Il 2020 ricorda Amadeus - è stato il Festival dell'assembramento. Ma dal sogno siamo passati al dramma del 2021. Questo Festival è figlio del Sanremo dell'anno scorso. Con i giovani tappati in casa. Ho pensato a loro per compiere una rivoluzione musicale. Ho ascoltato più di 300 canzoni prima di sceglierne 25. I miei superospiti erano i cantanti in gara». E orgoglioso sfoggia il ritornello del triplete: «Il mio primo Festival ha fatto Rumore, il secondo Zitti e Buoni, il terzo è da Brividi». E ora c'è da pensare al quarto.

«Squadra che vince non si tocca sottolinea l'ad Rai, Carlo Fuortes - Sarebbe pazzesco non partire da questa idea. Il primo a volerlo deve essere Amadeus». Lo stesso ad che gli disse qualche mese fa: «Ho piena fiducia in te. Fai quello che hai in mente».



È stato un successo di ascolti in tutte le serate. La media dell'ultima: 13 milioni 380 mila spettatori, share del 64,9% (la proclamazione del vincitore: all'una e 50 di notte: 6 milioni 422 mila, share del 73,4%). Nel totale spettatori è il dato più alto dal 2005, quando la quinta serata di Paolo Bonolis ne conquistò 13.606.000. In valori percentuali non si vedeva un dato così alto dal 2000 con Fabio Fazio (65,5%). Il target giovanissimi ha raggiunto il 73,5% di share tra i 15 e i 24 anni. Anche il cassiere di RaiPubblicità fa festa con i 42 milioni di fatturato ricavato dalle sponsorizzazioni. Alto risultato di download nelle piattaforme digitali con 28 milioni di visualizzazioni nelle cinque serate. La clip più vista: Maneskin con Coraline.

