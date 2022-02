Sanremo 2022, Amadeus emozionato: «Mi ha telefonato Mattarella». Ascolti super, Drusilla superstar

L’Italia è connessa con Sanremo 2022. A cominciare dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha telefonato ad Amadeus per complimentarsi per il Festival e per ringraziare dell’omaggio ricevuto dall’orchestra che ha suonato “Grande Grande Grande” di Mina. Proprio quella Mina che Mattarella adora avendola seguita anche nell’ultimo suo storico concerto alla Bussola Domani.

Dicevamo che gli italiani sono connessi con il Festival. Il direttore di Rai1 Stefano Coletta ne va orgoglioso. La terza serata – dalle 21:30 all’1:46 – è stata vista da 9 milioni 369 mila spettatori con share del 54,1%. La prima parte (21:30 – 23:42) ha avuto 12 milioni 849 mila telespettatori, share del 53,2%, mentre la seconda (23:46 – 1:46) è stata vista da 5 milioni 455 mila spettatori, con share del 56,8%. Il picco d’ascolto alle 21:45 con 14 milioni 790 mila telespettatori quando si esibiva Irama. Il picco di share all’1:44 con il 59,9% quando è stata svelata la classifica. Per trovare una percentuale di share più alta del 54,1% di ieri sera bisogna risalire al 1997 (55,5%) condotto da Mike Bongiorno con Piero Chiambretti e Valeria Marini.

La diretta streaming su RaiPlay ha generato 1,1 milioni di visualizzazioni (+55 per cento rispetto al 2021). Complessivamente le prime tre serate hanno registrato 3,3 milioni di visualizzazioni (+47 per cento rispetto al 2021). Cresce anche il consumo on demand: nelle prime tre giornate sono state 9,2 milioni le visualizzazioni dei video on demand (+38 per cento) e il video più visto finora si conferma quello dell’esibizione dei Maneskin che cantano “Coraline” durante la prima serata, con 805.000 visualizzazioni. Il video più visto on demand è la gag di Checco Zalone - il virologo Oronzo Carrisi - con 597.000. Sui social, sono state 5,3 milioni le interazioni nelle 24 ore. In totale, Sanremo 2022 in sole tre giornate ha generato 17 milioni di interazioni.

DRUSILLA – Tanti applausi per la Foer che ha conquistato tutti. È lei finora la vincitrice del Festival. Il direttore Coletta ha detto che le offrirebbe una seconda serata su Rai1. Ma allora Bruno Vespa si deve preoccupare?

FESTIVAL GOLIARDICO – Papalina e zia Mara sono diventati familiari all’Ariston. Nulla di illecito, niente chiusure rigide su canzoni e cantanti durante le loro esibizioni – dice Amadeus - c’è un Sanremo molto social che entra nel Festival quindi ogni gioco che coinvolge milioni di ragazzi ben venga.

