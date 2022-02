Sanremo 2022, Amadeus e Fiorello in trionfo dopo la prima serata. Solo al vescovo non è piaciuta

di Marco Castoro

La gioia del direttore di Rai1, Stefano Coletta, spiega bene il successo della prima serata del terzo Festival di Amadeus. «Per uno share così bisogna risalire a 17 anni fa. Credo che la formula vincente è la selezione musicale tra nuovi talenti e artisti di grandissima storia. Il successo è il patto che c’è tra Rai1 e Amadeus, il pubblico si fida e con la presenza di Fiorello Ama diventa un intrattenitore straordinario. Grandissima ritmica importata alla scaletta. Commozione e risate liberatorie: azzeccato il mood. Ieri sera abbiamo capito che cosa abbiamo passato l’anno scorso, bisognava lottare contro il vuoto. Ottimi i risultati di ascolto tra le ragazze tra i 15 e i 24 anni: il 71% dell’anno scorso è salito al 78% di media share. Il target più alto è dei laureati 60,6%. Record storico: 44,18% per Sanremo Start che va dall’incipit fino alle 21:19». Ottimi risultati anche su Raiplay, illustrati dal direttore Elena Capparelli: evento streaming seguito da oltre 200.000 device collegati nel minuto medio. La diretta del festival è stata seguita da 1.200.000 visualizzazioni, un +40% rispetto all’anno scorso.

Sanremo 2022, la scaletta della seconda serata: l'ordine di esibizione dei cantanti

I NUMERI DEGLI ASCOLTI - Prima parte (21:23 – 23:38): 13 milioni 805 mila spettatori, con share del 54,5%. Seconda parte (23:43 – 25:12): 6 milioni 412 mila spettatori, share del 55,4%. Media ascolti: (21:23 – 25:12) 10 milioni 911 mila spettatori con share del 54,7%. Nel 2021 prima serata (2 marzo) nella prima parte (21:36-23:54): 11.176.000 (46,4%), nella seconda (23:58-01:34): 4.212.000 (47,8%). Ascolto medio 8.363.000 (46,6%). Nel 2020 prima serata (4 febbraio) nella prima parte (21:35-24:00): 12.480.000 (51,2%), nella seconda (00:04-01:27): 5.697.000 (56,2%), ascolto medio 10.058.000 (52,2%). Il picco della prima serata di ieri alle 21:46, durante il primo intervento di Fiorello, quando gli spettatori arrivano a 16.517.000 (57,8%). Nel 2018, quando Claudio Baglioni esordì con 11.608.000 spettatori (52,1%), mentre nel 2005 di Paolo Bonolis partì il 54,78% di share (12.218.000).

FIORELLO - In diretta telefonica in viva voce chiamato da Amadeus in sala stampa: «Contento di esserci stato. Sono pigro e ansioso, peggioro con gli anni. Dopo l’anno scorso ci meritavamo quello che è accaduto ieri sera. Finalmente stasera mi vedo la seconda puntata con il plaid pronto e tisana al tiglio».

AMADEUS - Sulle proteste del vescovo di Sanremo-Ventimiglia per il gesto del battesimo di Achille Lauro: «Rispetto le parole del vescovo. Sono molto credente, ma non sono rimasto minimamente turbato dall’esibizione di Lauro. È un artista, deve essere libero di esprimersi». Sulle lacrime di Damiano dei Maneskin: «Quando le ho viste, ho avuto la conferma che sono dei ragazzi di grande sensibilità. Li ho abbracciati».

L’ORDINE DI USCITA DEI CANTANTI – Così stasera. Sangiovanni: “Farfalle” - Giovanni Truppi: “Tuo” - Le Vibrazioni: “Tantissimo, padre, mia madre, Lucia” – Emma: “Ogni volta è così” - Matteo Romano: “Virale” - Iva Zanicchi: “Voglio amarti” - DitonellaPiaga con Rettore: “Chimica” – Elisa: “O forse sei tu” - Fabrizio Moro: “Sei tu” – Tananai: “Sesso Occasionale” – Irama: “Ovunque sarai” - Aka7even: “Perfetta così” - Highsnob e Hu: “Abbi cura di te”.

GLI OSPITI – Lorena Cesarini è la co-conduttrice. Sul palcoscenico dell’Ariston Checco Zalone con le sue sorprese, Laura Pausini e le due protagoniste dell’Amica Geniale. Malika Ayane e Arisa, Ermal Meta sulla nave. Non ci sarà per un problema familiare Luca Argentero.

