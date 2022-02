Sanremo 2022, Amadeus: «Il quarto Festival? Pensiamo al terzo». Fiorello: «Stasera plaid e tisana al tiglio...»

«Se stiamo pensando al quarto festival? Pensiamo al terzo, siamo solo all'inizio. Sarebbe sciocco pensarlo, è una gioia da vivere giorno per giorno». Così Amadeus, rispondendo a una domanda in conferenza stampa sul successo degli ascolti della prima serata come 'volanò per un poker a Sanremo. «È ovvio che ci ho pensato - risponde di getto il direttore di Rai1 Stefano Coletta - sarebbe una cosa nuova, quattro festival consecutivi. Ma la mia è una risposta epidermica, non ne abbiamo ancora mai parlato, sarebbe da scriteriati. Siamo concentrati su questa edizione, ma non nego la soddisfazione straordinaria».

Sanremo 2022, la scaletta della seconda serata: l'ordine di esibizione dei cantanti

«Vedrò la seconda serata del Festival davanti alla tv, con plaid e tisana al tiglio...». È quanto 'anticipà Fiorello, in diretta telefonica con Amadeus dalla sala stampa di Sanremo 2022 allestita al Casinò. Il mattatore siciliano esclude dunque una sua partecipazione questa sera, confermando quel che aveva dichiarato in nottata sul palco dell'Ariston: «La mia avventura al Festival finisce qui».

