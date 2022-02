Sanremo ascolti, Amadeus batte l'edizione 2020 ma non l'audience di Baglioni

I 13 milioni e 805 mila spettatori con 54,5% di share nella prima parte della serata di esordio di Sanremo 2022 - quella che va dalle ore 21.23 alle 23.38 - sono visti in casa Rai come un grandissimo successo. Tutti i vertici cantano vittoria. Anche Amadeus può esultare. Lo start/anteprima ha avuto un impatto del 44,18% di share (fino alle 21:19). Tuttavia, va detto che se per il triplete di Ama il 2022 è migliore anche del 2020 (ore 21:35-24:00: 12.480.000 spettatori e 51,2%), il pubblico davanti alla tv è stato inferiore rispetto alla prima serata del Festival firmato da Claudio Baglioni, quello targato 2018. All'esordio quell'edizione registrò dalle ore 20.43 alle 23.47 ben 13.776.000 spettatori, con share del 51,4%. Del resto, se all'Amadeus III facciamo la media share tra start e prima parte si arriva intorno al 50%, quindi sotto a Baglioni di quasi 2 punti.

Nella seconda parte della prima serata del 2018 gli spettatori sono stati 6.619.000 con crescita dello share al 55,3% (un classico delle seconde parti dei programmi ove calano le teste ma crescono le percentuali come accade al Grande Fratello). La media del primo Baglioni nella serata del martedì: 11.603.000 e 52,1%. Quella di Amadeus 2022: 10 milioni 911 mila spettatori con share del 54,7% (nella seconda parte il pubblico è stato di 6.412.000 e 55,4%). Morale della favola: più spettatori per Baglioni, ma share più alto per Amadeus (anche grazie al trucchetto della prima parte cominciata più tardi).

Ora vedremo come andrà il confronto nella serata del mercoledì. Nel 2018 Baglioni ottenne 11.458.000 (46,6%) nella prima parte, 5.867.000 (52,8%) nella seconda per una media di 9.687.000 (47,7%). Ovviamente ci siamo limitati a confrontare edizioni recenti di successo, senza scomodare il 2005 di Paolo Bonolis che nella serata di esordio fu visto da 16.599.000 (54,69%) nella prima parte, 12.429.000 (56,43%) nella seconda e 6.462.000 (54,10%) a tarda sera per una media del 54,78%. O del 2002 con Pippo Baudo: 15.897.000 (54,12%), 9.024.000 (59,98%) per una media di 56,22% di share. (M. Cas.)

