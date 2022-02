Sanremo 2022, Amadeus: «È stato un Festival da...Brividi». L'ad Rai Fuortes: «Amadeus quater? Sarebbe pazzesco non partire da questa idea»

Amadeus: «È stato un Festival da...Brividi. La mia paura più grande? Prendere il Covid». Lo ha detto nel corso della conferenza stampa conclusiva

L'ad Rai Carlo Fuortes:«C'è un amico che mi suggerisce: si potrebbe sostituire il cavallo morente davanti all'ingresso di Viale Mazzini con una statua equestre di Amadeus. Ecco, se fosse ancora vivo Francesco Messina, gli avremmo chiesto la nuova statua». Ha scherzato così, l'ad Rai Carlo Fuortes per omaggiare il successo del terzo festival di Amadeus, che si chiude con un record storico d'ascolto, con una media delle cinque serata mai così alta dal 1997.

Stefano Coletta, direttore Rai Uno:«Amadeus ha vinto perché ha portato sul palco la sua autenticità, non ha filtri, non ha retorica». Così il direttore di Rai1 Stefano Coletta, commentando il festival di Sanremo appena concluso con risultati da record. «Ogni singolo partecipante aveva voglia di abbracciarlo. Si sentiva protetto e accolto da Amadeus - ha aggiunto Coletta -. Ha veicolato messaggi di inclusione, di sguardo curioso verso tutti gli aspetti della vita. Ha vinto non solo con la sua rivoluzione musicale, ma con la sua filosofia di vita».

Ultimo aggiornamento: Domenica 6 Febbraio 2022, 12:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA