di Emiliana Costa

Sanremo 2021 , Zlatan Ibrahimovic, lo show sul palco dell'Ariston: «Le regole le decido io. Voglio solo 22 cantanti, 4 vendili al Liverpool». L'attaccante del Milan, per la prima volta in veste di co-conduttore del Festival, ha fatto il suo esordio all'Ariston con una gag con Amadeus che ha fatto subito il giro del web.

Ibra, con fare perentorio, dice ad Amadeus: «Buonasera Ama, è un onore per me essere qua. Ma è un onore anche per te avermi qua. Normalmente mi sento grande potente, ma qui mi sento piccolo. Ma sempre più grande di te e più potente. Ho portato le regole: 22 cantanti. Sono 26? Vendi quattro cantanti, il Liverpool cerca quattro difensori. Regola numero due, voglio un palco più grande. Via i violini, restano solo le ragazze».

Immediati i commenti entusiasti dei follwer. «In cinque minuti Ibra ci ha fatto divertire, mito». E ancora: «È talmente intelligente da giocare con il suo personaggio, CR7 non l'avrebbe mai fatto». Boom di like.

Ultimo aggiornamento: Martedì 2 Marzo 2021, 22:28

