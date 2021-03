Sanremo 2021 , Vittoria Ceretti: ecco chi è la super modella co-conduttrice della terza serata. Vittoria Ceretti è il volto femminile della terza serata del Festival quella dedicata ai duetti e alla canzone d'autore. Ma chi è la super modella con quasi un milione di follower su Instagram, che ha esordito con Dolce&Gabbana e Armani?

Vittoria Ceretti, classe 1998, nasce nella frazione di Inzino a Gardone Val Trompia, in provincia di Brescia. Da circa dieci anni è uno dei nomi più famosi della passerelle italiane e internazionali. A 14 anni partecipa al concorso Elite Model Look e già a 16 sfila per Dolce&Gabbana. Nel 2015, inizia a sfilare per Armani e nel 2016 è sulla copertina di Vogue Italia.

Con il fotografo Steven Meisel diventa una star e posa per Prada e Alberta Ferretti. Tra il 2017 e il 2018 conquista le principali copertine di Vogue, dal Giappone all'America. È testimonial di di Tiffany & Co., Zara e Saint Laurent. Sfila anche per Chanel, Roberto Cavalli, Dior, Valentino, Tommy Hilfiger, Salvatore Ferragamo, Burberry, Versace, Louis Vuitton, Hermes e Givenchy. Stasera l'esordio sul palco dell'Ariston.

