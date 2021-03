Umberto Tozzi sul palco dell'Ariston, i follower notano l'incredibile somiglianza: «È identico...»

Umberto Tozzi sul palco dell' Ariston , i fan notano l'incredibile somiglianza: «È identico...». Pochi minuti fa, il cantante icona della musica italiana - super ospite della finale di Sanremo 2021 - si è esibito in un medley della sue canzoni più famose, da Ti amo a Gloria.

L'energica esibizione infiamma i social. «Grande Umberto - scrivono i fan - ci hai fatto ballare». Tanti utenti, poi, segnalano una somiglianza incredibile: «È uguale a Flavio Briatore». E ancora: «Identico all'ex marito della Gregoraci». «Separati alla nascita». C'è anche chi va controcorrente: «Per me è Elton John». In ogni caso, la performance conquista una pioggia di like.

Ultimo aggiornamento: Domenica 7 Marzo 2021, 01:26

