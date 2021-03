Torno a te di Random: il testo e le parole della Canzone di Sanremo 2021

Il testo della canzone Torno a te di Random a Sanremo 2021. Emanuele Caso, in arte Random, classe 2001, è uno dei più giovani cantautori della nuova generazione nel panorama musicale pop urban. A Sanremo 2021 porta un brano che non è una semplice canzone d'amore. Come ha spiegato a Leggo, il ritorno è inteso come «un ritrovare se stessi, che può essere grazie alle emozioni del primo amore, oppure attraverso un viaggio introspettivo alla ricerca delle piccole cose e dei rapporti perduti». Di seguito ll testo della canzone "Torno a te" di Random.

Leggi anche > Testi canzoni Festival di Sanremo 2021

SANREMO 2021: IL TESTO DELLA CANZONE TORNO A TE DI RANDOM

Quando giri intorno a me

Sai non mi sembra vero

E forse non lo sei

Forse è la testa mia

Ogni sorriso ricordo sai

Quanti sogni nel cassetto che

A volte lasciamo alle spalle

Non lasciamo la vita di sempre

Per paura di restare da soli

Quando giri intorno a me

Sai non mi sembra vero

E forse non lo sei

Forse è la testa mia

E oggi ritorno a te

Torno ad amare almeno

Forse non penso più

Oggi mi sento vivo

E ci perdiamo sempre sul più bello

Sfiori il mio viso poi fuggi ridendo

Siamo migliaia e migliaia

Ma non ci troviamo

Quando giri intorno a me

Sai non mi sembra vero

E forse non lo sei

Forse è la testa mia

E oggi ritorno a te

Torno ad amare almeno

Forse non penso più

Oggi mi sento vivo

Cercami e mi troverai

Dentro le note che mai scriverei

È solo il tempo che scriverà il resto

Che cambia se siamo diversi dal resto

Quando giri intorno a me

Torno a te

Quando giri intorno a me

Torno a te

Quando giri intorno a me

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 3 Marzo 2021, 16:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA