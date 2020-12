Francesca Michielin e Fedez: la coppia di L'amore esiste e Magnifico sbarca al Festival di Sanremo di Amadeus. Fedez esordiente alla kermesse, mentre per la Michielin è la seconda volta (nel 2016 con Nessun grado di separazione e la partecipazione a Eurovision Song Contest visto che gli Stadio, vincitori di quell’edizione, rinunciarono). La canzone in gara si intitola Chiamami per nome.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 18 Dicembre 2020, 08:33

