Sanremo 2021, il sindaco di Sorrento: «Aspettiamo Ermal Meta a braccia aperte. Bravo su Caruso»

Un'interpretazione quella di Ermal Meta su Caruso che ha emozionato Sanremo ma anche il sindaco di Sorrento. Proprio Massimo Coppola ha dichiarato: "Aspettiamo Ermal Meta a braccia aperte. Mi farebbe piacere accompagnarlo dal vivo sui luoghi che hanno ispirato Lucio Dalla nella scrittura di quella bellissima canzone".

Leggi anche > Simona Ventura positiva al Covid, l'annuncio di Amadeus: «Domani non sarà a Sanremo»

Coppola, intervistato da Antonella Nesi dell'Adnkronos, dice di aver apprezzato la versione di Meta del capolavoro che Dalla scrisse da una stanza di uno degli alberghi più suggestivi della penisola sorrentina, l'Excelsior Vittoria ("purtroppo chiuso in questo momento, come tante altre attività ma che speriamo torni ad aprire nelle prossime settimane", dice il sindaco), dove il cantautore bolognese fu ospitato nella stessa stanza che aveva ospitato per molto tempo il tenore Enrico Caruso.

"Ermal Meta - sottolinea Coppola - ha fatto una scelta intelligente, proponendo una versione riveduta e corretta. Era l'unica scelta possibile per accostarsi a quel capolavoro. Mi è piaciuta e non era scontato, visto che doveva confrontarsi da albanese anche con una frase in napoletano. Invece è stato credibile e intenso e infatti è arrivato primo anche tra le cover", aggiunge.

"La canzone di Dalla, come il nostro panorama e la nostra costa, sono patrimoni immortali e ieri sul palco di Sanremo ne abbiamo avuto l'ennesima testimonianza", prosegue il sindaco che fa i "complimenti ad Amadeus e Fiorello per questo Sanremo coraggioso che porta musica e buonumore nelle case degli italiani in un momento in cui è importante conservare speranza e ottimismo".

Ultimo aggiornamento: Venerdì 5 Marzo 2021, 13:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA