Sanremo 2021 senza pubblico a causa dell'emergenza covid. Salta l'ipotesi della nave da crociera: in platea figuranti e personale sanitario

Sanremo senza pubblico e senza eventi all'aperto: l'edizione 2021 del Festival - dal 2 al 6 marzo - viene ridisegnata dalla recrudescenza del virus. Non è ancora ufficiale, ma le norme in vigore previste dall'attuale Dpcm valido fino al 5 marzo impediscono anche la Kermesse per come veniva descritta solo la scorsa settimana dal conduttore Amadeus: con pubblico e maestranze in "isolamento" su una nave da crociera.

È quanto emerso oggi - 20 gennaio 2021 - durante un incontro di circa un'ora tra il prefetto di Imperia, Alberto Intini, e alcuni delegati Rai che hanno presentato a prefettura e forze dell'ordine un programma di massima sulle modalità di svolgimento del Festival 2021. Nei prossimi giorni seguiranno altri incontri legati alla sicurezza, per definire il programma nel dettaglio, anche alla presenza degli enti locali.

«Una cosa è certa, scontata per loro (Rai, ndr) e per noi: non sarà un evento pubblico e questo è evidente. Dall'attuale Dpcm, in vigore fino a 5 marzo, al massimo resterebbe fuori soltanto la serata finale del 6. Quindi, non c'è alcuna ipotesi di presenza di pubblico né pagante, né su inviti», ha confermato il prefetto Intini.

«Nei prossimi giorni ho un incontro proprio col prefetto, col questore e il dirigente sanitario, per valutare il protocollo sanitario che è stato presentato dalla Rai circa la gestione della sicurezza sanitaria del festival di Sanremo. Valuteremo le proposte della Rai con molta attenzione» ha aggiunto il sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri.

«Per il Festival a decidere siano le autorità competenti in materia di sicurezza in accordo con i vertici Rai senza alcuna interferenza da parte di agenti e conduttori. Anche il più piccolo errore sarebbe imperdonabile» è l'opinione a caldo del consigliere Rai, Riccardo Laganà.

Da indiscrezioni emerse nei giorni scorsi, a sedere in platea all'Ariston saranno con tutta probabilità figuranti e operatori sanitari (medici e infermieri) già vaccinati.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 20 Gennaio 2021, 21:07

