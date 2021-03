Sanremo 2021, la scaletta della terza serata: tutti i duetti, le canzoni e i cantanti. Vittoria Ceretti co-conduttrice, Negramaro tra gli ospiti

La terza serata del Festival di Sanremo 2021 ha una scaletta lunga e ricca di ospiti. La terza serata è quella in cui i 26 cantanti in gara si esibiscono nei duetti e nelle cover. Su Leggo.it seguiamo minuto per minuto la 71esima edizione della kermesse canora per eccellenza. La serata verrà aperta dai Negramaro: saliranno sul palco dell'Ariston con un medley dedicato a Lucio Dalla, aprendo così lo show.

TERZA SERATA SANREMO 2021: LA SCALETTA IN DIRETTA

Su Leggo.it scaletta alla mano la diretta della terza serata della 71esima edizione di Sanremo 2021. Per la serata dedicata alle cover e ai duetti, come da tradizione, sfileranno tutti i ventisei big in gara. Ovviamente accompagnati da altri artisti, e anche qui tornerà qualche omaggio al Lucio nazionale. In particolare Ermal Meta canterà “Caruso” con la Napoli Mandolin Orchestra. Un altro tocco pugliese poi è Lo Stato Sociale che arriverà con “Non è per sempre” degli Afterhours con Sergio Rubini e i lavoratori dello spettacolo. Sul palco a fare compagnia a Fiorello e Amadeus ci sarà la co-conduttrice della terza serata, la supermodel Vittoria Ceretti.

LA SCALETTA DELLA TERZA SERATA DEL FESTIVAL DI SANREMO 2021

Serata di Grandi ospiti a Sanremo 2021. La scaletta, oltre i big e i loro accompagnatori nelle cover, prevede: Sinisa Mihajlovic, che canterà Io Vagabondo dei Nomadi insieme a Ibrahimovic, l'attrice Monica Guerritore e Emma Marrone che saranno coinvolte nel terzo quadro di Achille Lauro. E ovviamente i cantanti scelti dai big in gara come accompagnatori nei duetti: da Manuel Agnelli ai The Kolors, da Casadilego a Donatella Rettore.

SCALETTA DEI CANTANTI BIG ALLA TERZA SERATA DI SANREMO 2021

Ecco l'ordine con cui i cantanti "campioni" saliranno sul palco dell'Ariston per i duetti e le cover secondo la scaletta:

1° NOEMI con NEFFA “Prima di andare via”

2° FULMINACCI con VALERIO LUNDINI e ROY PACI “Penso positivo”

3° FRANCESCO RENGA con CASADILEGO “Una ragione in più”

4° EXTRALISCIO feat DAVIDE TOFFOLO con PETER PICHLER “Medley Rosamunda”

5° FASMA con NESLI “La fine”

6° BUGO feat PINGUINI TATTICI NUCLEARI “Un’avventura”

7° FRANCESCA MICHIELIN E FEDEZ – medley - “E allora felicità”

8° IRAMA “Cyrano”

9° MANESKIN con MANUEL AGNELLI “Amandoti”

10° RANDOM con THE KOLORS “Ragazzo fortunato”

11° WILLIE PEYOTE con SAMUELE BERSANI “Giudizi universali”

12° ORIETTA BERTI con LE DEVA “Io che amo solo te”

13° GIO EVAN con i cantanti di THE VOICE SENIOR “Gli anni”

14° GHEMON con I NERI PER CASO – medley - L’Essere infinito (L.E.I.)

15° LA RAPPRESENTANTE DI LISTA con DONATELLA RETTORE “Splendido splendente”

16° ARISA con MICHELE BRAVI “Quando”

17° MADAME “Prisencolinensinainciusol”

18° ANNALISA con FEDERICO POGGIPOLLINI “La musica è finita”

19° LO STATO SOCIALE con FRANCESCO PANNOFINO Ed EMANUELA FANELLI “Non è per sempre”

20° GAIA con LOUS AND THE YAKUZA “Mi sono innamorato di te”

21° COLAPESCE DIMARTINO “Povera Patria”

22° COMA_COSE con ALBERTO RADIUS e MAMAKASS “Il mio canto libero”

23° MAX GAZZE’ con DANIELE SILVESTRI e la MAGICAL MISTERY BAND “Del mondo”

24° MALIKA AYANE “Insieme a te non ci sto più”

25° ERMAL META con NAPOLI MANDOLIN ORCHESTRA “Caruso”

26° AIELLO con VEGAS JONES “Gianna”

LA SCALETTA DEGLI OSPITI DELLA TERZA SERATA DI SANREMO 2021

Gli ospiti di Amadues questa sera sono diversi. Ovviamente ci sono quelli fissi: Fiorello, Ibrahimovic e Achille Lauro. Fiorello mattatore libero è una sicurezza e ha dimostrato - a dispetto di chi lo critica - di saper esserlo anche senza pubblico. Anzi, il comico siciliano ha tramutato quel problema in un punto di forza. Qualche perplessità in più ha suscitato la "prova" di Ibra, che stasera duetterà con Sinisa Mihajlovic in Io Vagabondo dei Nomadi. Ad accompagnare Achille Lauro nel suo terzo quadro ci saranno Monica Guerritore e Emma Marrone.

A dare il via alla carrellata di ospiti della terza serata saranno i Negramaro con l'omaggio a Lucio Dalla nel giorno dell'anniversario della nascita che dà anche il titolo a una delle sue canzoni più celebri.

Sarà poi la volta dell'ingresso della supermodel Vittoria Ceretti. Altre ospiti speciali le attrici Valeria Fabrizi e Antonella Ferrari, la ballerina affetta da sclerosi multipla e grande attrice di tv e teatro.

LA SCALETTA DELLA TERZA SERATA FESTIVAL DI SANREMO 2021 LE CO-CONDUTTRICI

La co-conduttrice della terza serata di Sanremo 2021 è Vittoria Ceretti, la supermodel al suo debutto come conduttrice al fianco di Amadeus e Fiorello. Bresciana, 23 anni ancora da compiere, è una delle top model più apprezzate del momento nel mondo. Ha debuttato a 14 anni e passo dopo passo è diventata il volto delle maggiori case di moda, da Dolce&Gabbana a Versace e Armani. Vittoria Ceretti si è sposata lo scorso giugno in Spagna con Matteo Milleri, deejay del duo Tale of Us.

