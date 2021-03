Sanremo 2021, la scaletta con l'ordine di esibizione dei cantanti: prima Orietta Berti. LA LISTA COMPLETA

Per la seconda serata del Festival di Sanremo 2021, il 3 marzo, è stato annunciato l'ordine in cui i tredici cantanti in gara si esibiranno. Ecco la scaletta:

Orietta Berti

La rappresentante di lista

Lo Stato Sociale

Bugo

Gaia

Willie Peyote

Malika Ayane

Fulminacci

Extraliscio feat Davide Toffolo

Ermal Meta

Gio Evan

Irama

Random

Il caso Irama

«A norma di regolamento, Irama deve ritirarsi dalla gara dei Big del Festival di Sanremo»: lo dice il direttore di Rai1, Claudio Fasulo. «Il collaboratore positivo al test rapido è risultato anche al molecolare, ed è stato trovato positivo anche un altro collaboratore. Tutti i contatti stretti delle ultime 48 ore devono osservare una quarantena di 10 giorni, 14 se c'è variante inglese. Aspettiamo comunicazione ufficiale dalla Asl, ma a termini di regolamento Irama si ritirerà». Il tentativo di Amadeus è «chiedere a tutti i cantanti, se sono d'accordo, di mandare e tenere in gara Irama mandando in onda il video della prova generale». «Siamo in una situazione di emergenza, l'idea mi è venuta stanotte - spiega Amadeus - perché non mi piaceva che un ragazzo fosse escluso per un problema legato al Covid e alla positività di un collaboratore, e perché purtroppo potrebbe accadere ad altri. Chiedo perciò a tutti i cantanti, se sono d'accordo, di tenere in gara Irama mandando in onda il video della prova generale, anche perché non cambia nulla visto che ugualmente non c'era il pubblico».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 3 Marzo 2021, 13:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA