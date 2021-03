Sanremo 2021, Francesca Michielin e Fedez, Irama e Annalisa in gara per la vittoria: le quote di Sisal Matchpoint

Dopo l’esibizione di tutti i cantanti in gara, la classifica degli esperti di Sisal Matchpoint conferma Francesca Michielin e Fedez come i grandi favoriti alla vittoria finale del 71° Festival di Sanremo (pronosticati a 5,00) tallonati da un agguerrito terzetto composto da Annalisa, Ermal Meta, che prima della sua esibizione di ieri sera era dato a 16, e Irama che dopo aver rischiato la squalifica si trova ora al secondo posto tra i favoriti.

Grande ascesa anche da parte di Malika Ayane, che passa da 50 a 12: stessa quota per Willie Peyote, che così si conferma, mentre scende Noemi, seconda dopo la prima giornata ma adesso alla pari con il rapper piemontese e la cantautrice milanese. C’è poi un poker di cantanti a quota 16: Colapesce e Di Martino, grandi favoriti alla vigilia, che risalgono parzialmente la classifica, al pari de Lo Stato Sociale mentre calano leggermente sia Fasma che i Maneskin, ieri entrambi a 12. In fondo alla classifica Bugo, che prima di esibirsi era a 20 ed ora è salito a 66, insieme ad Aiello, ancora in discesa, Extraliscio e Davide, Max Gazzè e Gio Evan, mentre all’ultimo posto a quota 100 si piazza il terzetto Ghemon, Random e Orietta Berti.

Domani sera, come tradizione sanremese vuole, verrà assegnato il Premio della Critica. Lo scorso anno trionfò Diodato, con il brano “Fai Rumore”, diventando il quinto nella storia a centrare la doppietta Festival-Premio della Critica. I quotisti Sisal Matchpoint vedono favorito per la sezione Willie Peyote, vincente a 3,00. Il rapper precede il duo Colapesce e Di Martino, in quota a 4,00, e Max Gazzè che si gioca a 6,00.

Sognano il colpaccio anche La Rappresentante di Lista, dato a 7,50, e Coma Cose, a 9,00. Gli altri concorrenti sono tutti in doppia cifra. Il successo di Fedez e Francesca Michielin, invece, appare meno probabile rispetto alla vittoria finale di sabato sera, visto che pagherebbe 33 volte la posta.

SANREMO 2021 - Categoria Big

Classifica Sisal Matchpoint 4 marzo 2021

Francesca Michielin & Fedez 5

Annalisa 6

Ermal Meta 6

Irama 6

Malika Ayane 12

Noemi 12

Willie Peyote 12

Colapesce e Dimartino 12

Fasma 16

Lo Stato Sociale 16

Maneskin 16

La Rappresentante di Lista 20

Madame 20

Arisa 33

Coma Cose 33

Francesco Renga 33

Gaia 33

Fulminacci 50

Aiello 66

Bugo 66

Extraliscio e Davide Toffolo 66

Gio Evan 66

Max Gazzè 66

Ghemon 100

Orietta Berti 100

Random 100

Ultimo aggiornamento: Giovedì 4 Marzo 2021, 17:14

