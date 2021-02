Sanremo 2021, rigido protocollo sanitario: i cantanti dovranno arrivare già vestiti, accessi differenziati e trucco in sala stampa

Sanremo 2021 si farà con molte restrizioni e rigide regole a causa del Covid. Si parla di un protocollo molto rigido che dovrà essere rispettato dai cantanti, orchestra e conduttori per cercare di mantenere le regole anticovid. I cantanti saranno distanziati, ci sarà l'obbligo delle mascherine e ci saranno ingressi scaglionati.

Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera ci sarà una vero e proprio protocollo sanitario, redatto dal Cts, da rispettare che ha lo scopo di regolamentare le misure di contrasto e contenimento del Covid-19 e che dovrà essere seguito da tutti i partecipanti. Ogni concorrente potrà essere accompagnato da un massimo di 2 persone (un fonico e un discografico), per evitare che ci si trovi in un ambiente troppo affollato, saranno obbligatorie mascherine, gel disinfettante, guanti e accessi differenziati, ma le regole più rigide riguarderanno la gestione degli ospiti, concorrenti e scaletta.

Per ogni serata potranno esserci 5 o 6 unità fisse e 4 o 5 ospiti che si potranno aggiungere, a parte concorrenti e orchestra ovviamente. Una parte del backstage sarà destinata ai tecnici e alla produzione mentre l'altra ai cantanti. La zona destinata alla sala stampa diventerà il luogo del trucco e parrucco, perché sufficientemente ampia per far rispettare le distanze di sicurezza. I cantanti dovranno arrivare in teatro già vestiti ed è stato chiesto che prima di salire sul palco, dopo il trucco possano indossare mascherine chirurgiche e non FFP2 per non rovinare il trucco.

Nel sottopalco ci sarà una Green Room che potrà ospitare massimo 25 persone, poi una Red Room e poi l'ingresso sul palco. Sul palco invece si potrà non usare la mascherina ma la distanza interpersonale dovrà essere di 1,5 metri tra conduttore e artisti e di 2 metri con tutto il restante persona. Per quanto riguarda i gruppi musicali saranno soggetti agli stessi distanziamenti minimi: 2 metri dai cantanti e 1,5 metri dagli altri componenti del gruppo e 2 metri da tutto il restante personale. Il Premio finale verrà consegnato su un carrellino.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 4 Febbraio 2021, 17:46

