Sanremo 2021: Ornella Vanoni e Francesco Gabbani insieme durante l'ultima serata del Festival

Ornella Vanoni salirà sul palco dell’Ariston con Francesco Gabbani durante l’ultima serata del festival di Sanremo 2021. Annunciata come ospite qualche settimana fa dal direttore artistico Amadeus, i due si esibiranno nell’esibizione di Un Sorriso dentro al pianto.

Il brano - scritto proprio da Francesco Gabbani e cofirmato dalla Vanoni con Pacifico - è contenuto nell’album di inediti “Unica” della Vanoni uscito lo scorso gennaio per BMG ai vertici della classifica TOP OF THE MUSIC FIMI/GfK ITALIA raggiungendo il secondo posto fra i vinili e al terzo fra gli album.

Francesco Gabbani, invece, torna all'Ariston per la quarta volta, dopo due vittorie consecutive nel 2016 (Amen) come Nuova Proposta, nel 2017 (Occidentali’s Karma) nei Big che lo hanno portato sul palco dell’Eurovision Song Contest, e il secondo posto l’anno scorso (Viceversa).

Ultimo aggiornamento: Venerdì 19 Febbraio 2021, 16:27

