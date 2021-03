I Maneskin dopo la vittoria a Sanremo: «Abbiamo cominciato suonando in via del Corso, felici del feedback di Roma»

I Maneskin hanno vinto il Festival di Sanremo 2021. Dopo poche ore di sonno, la band romana composta dal cantante Damiano, la bassista Victoria, il chitarrista Thomas e il batterista Ethan, si è collegata con la sala stampa per il primo confronto con i giornalisti da vincitori della kermesse.

Damiano spiega il motivo delle sue lacrime sul palco dell'Ariston: «Nessun senso di rivincita o rivalsa, quello che è successo a XFactor lo abbiamo ampiamente superato. Spesso si pensa che siamo automi senza sentimenti che suonano e basta. Rendersi conto di aver vinto il Festival con questo pezzo ci ha fatto capire che abbiamo fatto qualcosa di molto importante. Erano lacrime di gioia».

La scelta del brano, Zitti e buoni, è stata un azzardo per la tradizione sanremese, che poco frequesta il genere. I Maneskin l'hanno motivata così: «Abbiamo portato questo pezzo perché era la perfetta rappresentazione del nostro sound attuale e del disco che arriverà. Abbiamo portato la nostra identità e siamo stupiti per il risultato perché non ci aspettavamo una ricezione veloce da parte del pubblico. Vuol dire che c'è curiosità e entusiasmo, siamo pronti a restituirlo».

«Siamo contenti del feedback della nostra città», ha spiegato la band che ha ricevuto anche i complimenti della sindaca Raggi, «perché abbiamo inizato suonando a via del Corso. Un riscontro incredibile».

Per quanto riguarda il futuro, la band ha in uscita l'album Teatro d'ira - Vol. I, la partecipazione all'Eurovision e le prime date nei palazzetti.

