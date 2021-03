di Ida Di Grazia

Sanremo 2021, Amadeus al TG1: «Se il collaboratore di Irama risulterà positivo anche domani dovrà ritirarsi dalla gara». Il cantante di "Amici" è risultato negativo al tampone dopo l'infezione da Covid di un membro dello staff, ma da protollo bisogna attendere un nuovo tampone molecolare. Se tutto andrà come si spera Irama si esibirà domani sera. Questa sera al suo posto salirà sul palco Noemi.

leggi anche > Sanremo 2021, prima serata: la diretta. Diodato inaugura la kermesse

Brutte notizie per i fan di Irama. Il cantante non si esibirà più questa sera durante la prima serata di Sanremo 2021 come da scaletta perchè un suo collaboratore è risultato positivo al Covid. Irama è risultato negativo al molecolare ma da protocollo bisogna attendere anche quello di domani mattina.

Intervistato al Tg1 Amadeus ha spiegato che cosa accadrà: «Attendiamo un molecolare domani mattina, Irama ne ha fatto uno questa sera ed è negativo ma da protocollo attendiamo risposta per domani, se il collaboratore risulterà positivo Irama dovrà comunque mettersi in quarantena e ritirarsi dalla gara».

Ultimo aggiornamento: Martedì 2 Marzo 2021, 20:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA