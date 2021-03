Sanremo 2021 a rischio per Irama. Sono ore decisive per il cantante che potrebbe essere escluso dalla gara perché un suo stretto collaboratore, il parrucchiere, è risultato positivo al tampone antigenico per il coronavirus. Il test molecolare confermerebbe la positività e i rigidi protocolli approvati dal Comitato Tecnico Scientifico imporrebbero la quarantena di dieci giorni all'artista e a tutto il suo staff. Se così fosse, sarebbe impossibile per Irama esibirsi sul palco. Durante la conferenza stampa, è stata comunicata anche la positività di un secondo collaboratore. Da regolamento, Irama dovrebbe ritirarsi dalla competizione per rispettare la quarantena, ma Amadeus si è detto intenzionato a proporre ai cantanti un cambio di regolamento per consentire al cantante di partecipare ugualmente.

Irama, l'idea di Amadeus per salvare l'esibizione

«A norma di regolamento, Irama deve ritirarsi dalla gara dei Big del Festival di Sanremo»: lo dice il direttore di Rai1, Claudio Fasulo. «Il collaboratore positivo al test rapido è risultato anche al molecolare, ed è stato trovato positivo anche un altro collaboratore. Tutti i contatti stretti delle ultime 48 ore devono osservare una quarantena di 10 giorni, 14 se c'è variante inglese. Aspettiamo comunicazione ufficiale dalla Asl, ma a termini di regolamento Irama si ritirerà». Il tentativo di Amadeus è «chiedere a tutti i cantanti, se sono d'accordo, di mandare e tenere in gara Irama mandando in onda il video della prova generale». L'escamotage pensato da Amadeus andrebbe a beneficio di Irama nel caso specifico, ma una modifica del regolamento potrebbe tornare utile se dovesse essere riscontrata nei prossimi giorni la positività di altri artisti o membri dello staff.

«Siamo in una situazione di emergenza, l'idea mi è venuta stanotte - spiega Amadeus - perché non mi piaceva che un ragazzo fosse escluso per un problema legato al Covid e alla positività di un collaboratore, e perché purtroppo potrebbe accadere ad altri. Chiedo perciò a tutti i cantanti, se sono d'accordo, di tenere in gara Irama mandando in onda il video della prova generale, anche perché non cambia nulla visto che ugualmente non c'era il pubblico».

Irama, la scaletta cambiata

Il cantante doveva esibirsi ieri nel corso della prima puntata, ma a poche ore dalla diretta è stata diffusa la notizia della positività. La scaletta è cambiata e Irama è stato messo in programma per questa sera. Al suo posto ha cantato Noemi.

