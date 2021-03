Genesi del tuo colore di Irama, il testo e le parole della Canzone di Sanremo 2021

Il testo di Genesi del tuo colore, la canzone di Irama a Sanremo 2021. Sarà una non esibizione quella di Irama sul palco dell'Ariston. Infatti il cantante non salirà sul palco di Sanremo come prevederebbe la scaletta della seconda serata del Festival 2021, ma sarà mandata in onda un video. Infatti due membri dello staff di Irama sono risultati positivi al Covid, pertanto Irama è in quarantena e quindi non può esibirsi live sul palco dell'Ariston.

Leggi anche > SCALETTA SECONDA SERATA SANREMO 2021

Testo di Genesi del tuo colore - Irama

Non sarà la neve

A spezzare un albero

Avessi finto sarebbe stato meglio

Di averti visto piangere in uno specchio

E mi manca la tua voce ormai

Ora che, ora che, ora che sei qui

Io sono qui

Ci vestiremo di vertigini

Mentre un grido esploderà

Come la vita quando viene

Mai smetterai canterai

Perderai la voce

Andrai, piangerai, ballerai

Scoppierà il colore

Scorderai il dolore

Cambierai il tuo nome

Avessi finto sarebbe stato meglio

Hai poco tempo ormai

Per vivere una vita che non sentirai

Chiudo il sole un attimo

Anche se non dormirò oh

E i pensieri passano

Come eclissi resti qui

Io resto qui

E danzeremo come i brividi

Mentre la vita suonerà

Con le dita tra le vene

Mai smetterai canterai

Perderai la voce

Andrai, piangerai, ballerai

Scoppierà il colore

Scorderai il dolore

Cambierai il tuo nome

Colora l’anima

Con una lacrima

Colora l’anima

Con una lacrima

Sottovoce nasce il sole

La scia che ti porterà dentro

Nel centro dell’universo

E l’armonia del silenzio

Sarà una genesi

La genesi del tuo colore

Mai smetterai canterai

Perderai la voce

Andrai, piangerai, ballerai

Scoppierà il colore

Colora l’anima

Con una lacrima

Colora l’anima

Con una lacrima

Scoppierà il colore

Colora l’anima

Con una lacrima

Scorderai il dolore

Colora l’anima

Con una lacrima

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 3 Marzo 2021, 18:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA