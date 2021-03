Sanremo 2021 , Amadeus irrompe sul palco e interrompe la gara: «Chiamate Francesco Renga, c'è stato un problema...». Pochi minuti fa, il conduttore ha fatto irruzione in diretta per comunicare un contrattempo avvenuto in diretta.

«Ci hanno detto - spiega Amadeus - che la prima parte della canzone di Renga non si è sentita bene a causa del microfono. Qui all'Ariston ci sono centinaia di archetti e microfoni gelato, può capitare. Ma come da regolamento, l'esibizione deve essere ripetuta».

A quel punto, Francesco Renga sale sul palco e prima di iniziare a cantare lancia un appello: «Brescia, la mia città, sta soffrendo. Forza».

