Sanremo 2021, Foa: «Sono convinto che il Festival si farà, spero sia l'evento di ripartenza»

«Come hanno ribadito l'amministratore delegato e il direttore di Rai1 noi non immaginiamo neanche che Sanremo non possa esserci». Lo dice il presidente della Rai Marcello Foa a margine del panel al Prix Italia 'L'aumento dell'audience e in particolare di un pubblico giovane: come trattenerlì. «Sono convinto che Sanremo si farà e che sarà un momento di gioia e di crescita. È stato l'ultimo grande evento prima del lockdown. Voglio credere che ricorderemo Sanremo 2021 con Amadeus e Fiorello, a chiusura della brutta parentesi del Covid, come una splendida ripartenza».



Per Sanremo «l'auspicio è che da qui ai primi di marzo, quando abbiamo spostato leggermente la data, si possano trovare le misure di sicurezza, oltre alle misure precauzionali, che garantiscano un afflusso in sala normale senza correre alcun rischio» aggiunge Foa. «Si naviga a vista, nessuno di noi vuole prendere decisioni irresponsabili, ma forse la lezione del Prix Italia è quella giusta, a un certo punto devi crederci, devi andare avanti, in modo tale ci siano le premesse per dare un segnale di continuità», conclude il presidente della Rai Ultimo aggiornamento: Venerdì 25 Settembre 2020, 13:38

