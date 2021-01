Sanremo, la Rai cerca figuranti: ecco i requisiti per diventare pubblico dell'Ariston. Ma è polemica

Figuranti sì, ma possibilmente in coppia. Per la 71esima edizione del Festival di Sanremo, la Rai sta reclutando, con carattere di urgenza, coppie di figuranti conviventi (claqueur) per le cinque serate in diretta dal Teatro Ariston. Nell'avviso circolato si segnala che l'impegno è previsto dal 2 al 6 marzo 2021: «È fondamentale avere il requisito di convivente - viene precisato - che permetterà di occupare due poltrone ravvicinate, distanziate dalle altre almeno di un metro. Sarà richiesta un'autodichiarazione di convivenza e inoltre sarà richiesto un tampone (rimborsato da Rai) nei giorni precedenti la prima convocazione».



Ma intanto è polemica sulla scelta Rai per il festival condotto da Amadeus: in 48 ore, ha già superato le 20mila firme la petizione lanciata su Change.org da Claudio Bellumore, direttore di coro e musicista, per chiedere al governo e alla Tv di Stato di invertire la rotta e assicurare la parità di trattamento tra tutti i teatri italiani.

